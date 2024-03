Com evento cancelado, filiação de Bocalom será no auditório da Uninorte neste sábado

Após o anúncio de que por conta da chuva, a filiação do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom ao Partido Liberal, que iria acontecer na tarde desta sexta-feira, 22, na Praça da Revolução, a assessoria do gestor da capital acreana informou o novo local.

Conforme a assessoria de Bocalom, o ato de filiação, que vai contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, será realizado no auditório da Uninorte, às 9 horas deste sábado, 23.

A mudança deve frustrar centenas de apoiadores do ex-presidente, já que vai diminuir a capacidade de público, ao contrário do evento “aberto” como iria ocorrer na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco.

Apesar da chuva torrencial, dezenas de apoiadores ainda chegaram ir até o local onde aconteceria a filiação.