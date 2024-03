MP cobra melhor estrutura em abrigos do Parque de Exposições

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), realizou uma reunião com representantes da Secretaria de Assistência Social de Rio Branco e Defesa Civil Municipal para discutir melhorias nos abrigos da capital. A reunião foi divulgada nas redes sociais da instituição nesta terça-feira, 5.

O coordenador do GPRD, promotor de Justiça Luis Henrique Rolim, durante fiscalizações realizadas pelo grupo, foram identificadas necessidades de aprimoramento na infraestrutura dos abrigos e nas ações de apoio à população.

O Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Emergências ou Estado de Calamidade devido à ocorrência de Desastres (GPRD), destacou no encontro vários pontos como: a necessidade de maior agilidade na distribuição de colchões e produtos de limpeza, melhoria na qualidade da água disponibilizada, implementação de orientações à população sobre práticas proibidas nos abrigos e reforço na segurança.

Em seguida, os órgãos foram oficiados e se comprometeram a manter o órgão controlador atualizado sobre as iniciativas tomadas para atender às demandas.

Com informações da Agência de Notícias do Ministério Público do Acre (MP-AC)