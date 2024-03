Gerente de supermercado é rendido em casa por bandidos; Polícia Militar negocia

O gerente de um supermercado de Cruzeiro do Sul, Raimundo Nonato, conhecido como Dim, e sua filha, foram rendidos por dois ladrões no Bairro Formoso, no início da tarde desta terça-feira, 5.

A filha escondeu-se em um banheiro e conseguiu sair da casa quando a Polícia Militar chegou ao local. Dim permanece com os bandidos e os militares negociam a rendição dos ladrões. A negociação é feita pelo Comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério. Um dos assaltantes é foragido da justiça e a mãe de um deles está no local tentando fazer com que o filho se entregue.

“Nesse momento o comandante está lá nas negociações juntamente com as equipes. É o gerente de uma empresa. O pessoal entrou na casa dele onde estava com a filha e anunciou o assalto. Estão tentando fazer a negociação para liberar o pessoal e fazer as prisões. Tem foragido da justiça”, citou o capitão Belo, da Assessoria de Comunicação da PM de Cruzeiro do Sul.

O patrão de Dim, Assem Cameli, disse que a situação é tensa no local e que não conseguiu ter acesso à casa. “A mulher dele está viajando. Quando entraram estava só ele e a filha. A Pm está lá e vamos esperar que dê tudo certo”, disse Assem Cameli, que é primo do governador Gladson Cameli.