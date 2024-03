Moradores de 3 bairros de Brasileia recebem alerta de possível desmoronamento

A Defesa Civil de Brasileia emitiu novo alerta de desmoronamento para comunidades de três bairros: na rua de acesso ao Parque Centenário, no Centro; na Rua Olegário França, no bairro Eldorado; e na Rua dos Catraeiros, no bairro Leonardo Barbosa.

Uma das principais preocupações no momento é com a possibilidade de desmoronamento de casas em vários bairros da cidade.



De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Brasileia, Emerson Sandro, o novo alerta serve também para os demais bairros que ficam às margens do Rio Acre. “Como o solo está muito úmido e os barrancos estão secando, esses locais estão passando pelo processo de movimento de massa. Esse novo aviso de alerta agora é também para as residências às margens do Rio Acre. São muitas casas de madeiras com barrotes que estão caindo ou envergando. Importante os moradores ficarem atentos a qualquer movimentação nessas localidades e avisar imediatamente a Defesa Civil”, disse.

A enchente em Brasileia atingiu 2,1 mil residências, 500 comércios e 3,5 mil famílias ficaram fora de casa. Os estragos também foram grandes na zona rural, onde mais de 600 famílias ficaram isoladas em seis comunidades.