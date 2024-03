Poliana Rocha comete erro e revela segredo de Virginia: entenda

Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe do cantor Zé Felipe, cometeu um erro ao mostrar, sem querer, o nome da escola que a neta Maria Alice está estudando. Virginia Fonseca, mãe da pequena, já havia dito que não mostraria a pequena de uniforme por questões de segurança.

Em um vídeo publicado no Instagram, Poliana mostra Maria Alice usando o uniforme de uma escola particular em Goiânia, Goiás.

“Gente, acordei, coloquei a roupa de treino e falei: ‘Vou fazer um belo treino hoje’. Mas a saudade que estou das meninas é maior. Então, cancelei meu personal, estou indo ficar um pouquinho com elas, faço uma esteira na hora que chegar. Vamos lá, priorizar esse momento”, disse ela.

Em seguida, ela mostrou Maria Alice, primeira filha de Virginia e Zé Felipe, correndo em direção a avó, usando o uniforme da escola. O vídeo foi apagado pouco depois e não será mostrado na matéria para preservar a criança.

Polêmica com seguranças

Maria Alice é acompanhada por seguranças na escola e Virginia recebeu críticas pelos cuidados com a filha. Em seus Stories, a influencer rebateu os comentários e garantiu que não vai economizar quando o assunto é o bem-estar da primogênita.

“Todos os dias até ela parar de estudar kkkkkkkk (Maria Flor e José Leonardo entram nisso também). E são dois seguranças! Um dentro da escola e um do lado de fora… e se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para a segurança dos nossos filhos!”, disse a empresária.



“E digo mais… não é só na escola não. No parquinho, aqui dentro do condomínio, elas também não vão sem segurança não. Não pisa fora de casa sem segurança. Não andam, gente. Vocês vão me desculpar, mas enquanto Deus me der condições, vai andar com segurança. Vai tá com 50 anos, andando de segurança. 80 anos, andando de segurança”, declarou.