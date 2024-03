No bairro Base, retirada de lama e areia vai levar até 1000 “carradas” de caçamba

Os bairros atingidos pela cheia do rio Acre, em Rio Branco, ainda colhem as consequências da alagação. No bairro da Base, nesta quinta-feira, 14, enquanto homens da prefeitura fazem a limpeza das ruas, moradores lamentam ter que conviver com as casas sujas, já que o abastecimento de água ainda não chegou nas torneiras. (veja o vídeo no fim da matéria).

Rosilene Dantas, presidente da Associação de Moradores, falou que sobre o trabalho de limpeza das ruas, que está sendo feito pela prefeitura, nada se pode reclamar. Mas afirmou que a limpeza das residências está sendo prejudicado pela falta de água, que já dura mais de 10 dias. “Eles limpam aqui fora, tudo bem, está sendo bem feito. Mas pra gente limpar dentro de nossas casas, não tem água, não tem água para limpar parede, chão, ainda estamos com nossas coisas sujas”, reclamou.

Ylter Holanda, que coordena uma equipe com quase 50 homens da Secretaria de Cuidados com a Cidade de Rio Branco, explicou que embora o trabalho seja menor que após a cheia de 2023, há trechos em que só o trabalho manual é capaz de retirar a lama e a areia, que ficaram depositados nas ruas e na rampa do porto, por exemplo. “Colocamos uma máquina aqui e derrapou, tiramos porque poderia escorregar para dentro do rio, então optamos pelo trabalho manual neste trecho. Do porto da Base até a ponte Juscelino Kubitschek acreditamos que ainda vamos retirar de 700 a 1000 carradas de material”, afirmou. Holanda explica que os sedimentos deixados pela correnteza são, em maior parte, areia, que será reaproveitada em obras públicas em construções. A lama é peneirada, e também vira areia. “Entregamos nas secretarias e cada uma vai utilizar como achar necessário”, diz.

Em resposta ao ac24horas sobre a falta de água que está sendo reclamada em vários bairros da capital, o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto – Saerb, Enoque Pereira, disse que a captação está normalizada, mas a chegada da água nas casas dos usuários tem um efeito demorado. A expectativa é de que todas as residências tenham água em até 4 dias.