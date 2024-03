Ministros Waldez e Marina Silva chegam ao Acre e visitam locais afetados por enchentes

A comitiva do governo federal, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desembarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã desta segunda-feira, 4, para prestar apoio ao estado que está sendo afetado pelas enchentes de rios e igarapés acreanos.

Ao recepcionar a comitiva federal no saguão do aeroporto, o governador Gladson Cameli (PP) adiantou que o governo deverá prestar apoio deverá ajudar com envio de cestas básicas e mantimentos aos afetados pela enchente.

Segundo ele, durante a agenda, deverá propor ao governo a retirada das famílias da parte baixa de Brasiléia. “Temos que ver o projeto para que comece esse ano a construção e tirar o povo que vive lá em áreas de risco e não só Brasiléia e nos demais municípios. Precisamos comer contra o tempo, porque ano que vem vai se repetir”, declarou.

Os ministros e a equipe governamental seguem para o município de Brasiléia e à tarde retornam a capital – onde devem visitar as famílias no Parque de Exposições.

