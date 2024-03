Enchente avança e número de desabrigados passa dos 4 mil em Rio Branco

Com Rio Branco enfrentando a segunda pior enchente da história, o número de desabrigados não parar de aumentar.

Conforme balanço divulgado pela prefeitura, nos abrigos montados pela prefeitura, já são mais de 4 mil pessoas e quase mil famílias.

A maioria está abrigada no Parque de Exposições, sendo 790 famílias e 3,5 mil pessoas.

Os outros desabrigados estão espalhados em 10 escolas públicas, sendo que a escola Chico Mendes é exclusiva para atender famílias com crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Às 9 horas de hoje, o nível do Rio Acre alcançou 17,78m na capital acreana.

