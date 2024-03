Moradores fecham Av. Chico Mendes e ponte Sebastião Dantas está inoperante

Moradores do bairro 6 de Agosto bloquearam a Avenida Chico Mendes, entre o Barriga Verde e a Caixa D’água da 6, nesta segunda-feira, 4, em razão do aumento do volume da água na região, que impossibilita a passagem de veículos (veja o vídeo abaixo). Agentes da RBTrans e Detran oficializaram o isolamento na rotatória com a AC-01 (veja o vídeo no fim da matéria).

No local, em alguns pontos, há bastante correnteza e até mesmo andando populares têm dificuldade em passar pela água. Comércios da região já foram afetados. Com o fechamento da avenida, a ponte Coronel Sebastião Dantas, conhecida como ponte de concreto, está inoperante.

Francisca Marleuza, já idosa, teve que enfrentar a água para chegar ao bairro 6 de Agosto e disse que tinha medo de morrer: “é o meu maior medo, morrer afogada. Já quase morri uma vez”, afirmou.

Veja o vídeo: