Destruição assola Brasiléia após enchente histórica do Rio Acre

REPRODUÇÃO VÍDEO – SÉRGIO VALE

Após o Rio Acre atingir a marca histórica de 15,58 metros na última semana na cidade de Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, o município se mobiliza para retirar o rastro de destruição deixado pela enchente na região.

Imagens registradas pelo ac24horas nesta segunda-feira, 4, mostram o verdadeiro caos deixado no município pela força da natureza. Há ainda muita lama, móveis e eletrodomésticos espalhados pelas ruas da cidade.

A prefeita do município, Fernanda Hassem, percorre as áreas afetadas pela enchente e agradece populares que se solidarizaram e ajudaram várias famílias no momento de calamidade.

Hassem disse ainda que três dias antes da enchente, o chefe da Defesa Civil Municipal, coronel Eden Santos, já havia alertado para a catástrofe e a gestão adiantou a construção de abrigos para remoção das famílias.

Nos bairros, crateras se formaram e há muitos pontos com risco de desmoronamento, além de estabelecimento comerciais que perderam toda a produção. No bairro Leonardo Barbosa, por exemplo, a área chegou a ficar isolada do lado brasileiro, uma cratera se formou. A área, porém, não sofreu rompimento definitivo do território nacional.

