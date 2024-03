Ministro fará visita ao Vale do Juruá e anunciará 4 mil novas conexões de energia solar no Acre

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, virá ao Acre e nos dias 5 e 6 de abril visitará os municípios de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Feijó. O anunciou da agenda no Estado foi feito ao lado do senador Sérgio Petecão (PSD).

O ministro vai conhecer o projeto inovador da Energisa, que implementou em 2021, energia limpa e renovável, na Vila Restauração, situada no Alto Rio Tejo, e anunciará diversas ações do Programa Luz para Todos do Governo Federal.

Petecão disse que Silveira vai inaugurar obras estruturantes no setor elétrico da região. O parlamentar destaca que a universalização da energia elétrica vai garantir inclusão social em municípios isolados do Acre, como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa.

“Está previsto o anúncio da autorização para cerca de quatro mil novas conexões no sistema isolado de energia solar com bateria, visando atender às necessidades das comunidades e dos ribeirinhos promovendo a inclusão e garantindo dignidade aos habitantes da região. Além disso, está em planejamento a expansão desse modelo para outros municípios isolados, como Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter”, declarou o senador

Prêmio Internacional

A microrrede de energia instalada em 2021, na Vila Restauração, que fica dentro da Reserva Extrativista do Alto Juruá, ganhou prêmio internacional The Smarter E AWARD 2023 na categoria “Outstanding Projects”.

A microrrede, que atende os mais de 750 moradores da localidade, é composta por uma usina fotovoltaica de 325 KW e um sistema de bateria de íons de lítio de 829 KWh. Além disso, conta com internet 4G, medidores inteligentes sem fio, plantas de biogás e dois geradores de reserva movidos a biodiesel produzido na região.

Por meio dessa iniciativa, as famílias que recebiam apenas três horas de eletricidade de geradores a diesel por dia agora possuem energia renovável por 24 horas a custos 60% menores.

De acordo com a empresa, o sistema será, no futuro, implantado em toda a Amazônia.