Acre teve redução de 5,6% em registros de nascimentos de 2021 para 2022

Em 2022, foram efetuados 2.621.015 registros de nascimentos em cartórios no Brasil. Desse total, 2.542.298 foram relativos a crianças nascidas em 2022 e registradas até o primeiro trimestre de 2023. Na comparação com 2021, observou-se, em 2022, uma queda de 3,5% no número de nascimentos ocorridos no ano e registrados, o que corresponde a uma redução de 93.556 nascimentos.

Os dados são da Pesquisa de Estatísticas do Registro Civil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quarta-feira (27). Os números mostram que a queda nos registros de nascimentos ocorridos no ano foi superior à média nacional nas Regiões Nordeste (-6,7%) e Norte (-3,8%), e inferior nas Regiões Sudeste (-2,6%), Centro-Oeste (-1,6%) e Sul (-0,7%).

Entre as Unidades da Federação, a Paraíba apresentou a maior queda (-9,9%), seguida pelo Maranhão (-8,5%), Sergipe (-7,8%) e Rio Grande do Norte (-7,3%). No Acre, que teve 13.955 nascimentos registrados, a redução foi de 5,6%. Santa Catarina (2,0%) e Mato Grosso (1,8%) foram os únicos Estados que apresentaram aumento de registros de nascimentos.

A retração no número de registros de nascimentos foi observada pelo quarto ano consecutivo na série histórica analisada. Também foram comparados os registros de nascimentos ocorridos em 2022 com a média anual de registros realizados no período de 2015 a 2019, cinco anos anteriores à pandemia de Covid-19, declarada em 2020 pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

De acordo com o informativo da Pesquisa de Estatísticas do Registro Civil 2022, a redução da natalidade e da fecundidade no Brasil, sinalizada pelos últimos Censos Demográficos, somada, em alguma medida, aos efeitos da pandemia são elementos a serem considerados no estudo sobre a evolução dos nascimentos ocorridos no País nos últimos anos.