Leilão da Receita tem PlayStation 5 por R$ 1,4 mil e carros a partir de R$ 3 mil

A alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, realizará na quinta-feira (28) mais um leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas.

Entre os itens, há um PlayStation 5 por menos da metade do preço encontrado no mercado, a partir de R$ 1,4 mil.

Entre os 129 lotes há também diversos automóveis, como um Chevrolet Corsa, que pode ser arrematado com preço mínimo de R$ 3 mil, além de outras marcas de carros e caminhões.

A lista de itens ainda inclui produtos de informática, vestuário, artigos esportivos, utensílios diversos e eletrodomésticos.

Os lances estão abertos para pessoas físicas e jurídicas e a sessão poderá ser acompanha em tempo real no site da Receita Federal.

As propostas podem ser feitas de forma online a partir de terça-feira (26), às 8h, com fim na quarta (27), às 21h. Os lances são feitos para um conjunto de itens disponibilizados em um lote fechado.

O lote mais barato do leilão é o de número 118, com uma caixa de som JBL por no mínimo R$ 200.

Na outra ponta, o lote 51 tem o preço mais salgado, a partir de R$ 1,5 milhão por mais de 17 mil displays de celulares.

Outros produtos, como diversas joias e pedras preciosas, estão disponíveis por no mínimo R$ 65.082, além de pacotes com iPhones e Amazon Echo Dit a partir de R$ 4 mil.

Pessoas físicas, que podem apenas usar ou consumir os bens arrematados, têm acesso aos lotes: 68, 69, 101 a 112, 116 a 120, 122 a 126 e 129. Este grupo também pode adquirir no máximo três lotes do tipo “celular/acessório”.

Já as pessoas jurídicas conseguem concorrer a todos os pacotes.

As mercadorias do lote 122, o qual contém o PlayStation 5, não poderá ser comercializado, ainda que obtidas por pessoas jurídicas, informa o edital do leilão. Também seguem a mesma regras os pacotes de número 68, 69, 101 a 112, 116 a 120, 124 a 126 e 129.

Como participar do leilão A Receita Federal abre os lances no Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Para participar é preciso ter mais de 18 anos, disponibilizar de CPF ou CNPJ, para a pessoa jurídica, e ser prata ou ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Veja o passo a passo:

•Ao acessar o e-CAC, os interessados (PF ou PJ) devem clicar na categoria “Outros” e depois em “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”;

•Selecionar o edital do leilão de número 0817600/000001/2024 — AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO;

•Assim que selecionado o leilão, é preciso de escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”;

•Após aceitar os termos e condições apresentados pela Receita no site, é necessário incluir o valor da proposta, que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo, e salvar. Cada pessoa pode realizar uma única proposta por lote, que pode ser alterada até o final do período.

Outras regras para participação estão disponíveis no edital disponibilizado pela Receita Federal.