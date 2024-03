Jeff Bezos desbanca Elon Musk e retoma posto de pessoa mais rica do mundo

Os três multibilionários – Musk, Arnault e Bezos – competem entre si pelo primeiro lugar há meses. Arnault manteve o título enquanto a sua riqueza aumentava devido a um boom nas vendas de bens de luxo que ajudou a aumentar o preço das ações da LVMH.

No início deste ano, um juiz do tribunal do estado de Delaware rejeitou o pacote salarial de Musk de 2018 – no valor de mais de US$ 50 bilhões – que ajudou a torná-lo uma das pessoas mais ricas do mundo. As ações da Tesla também caíram cerca de 24% no acumulado do ano.

É claro que o título de pessoa mais rica do planeta muda a cada poucos meses, dependendo do desempenho dos mercados.

Musk e Arnault ainda detêm muita riqueza – desde 2020, o patrimônio líquido das cinco pessoas mais ricas do planeta disparou 114%, para um total de US$ 869 bilhões (R$ 4,3 trilhões), depois de ter em conta a inflação, de acordo com o relatório anual sobre desigualdade da Oxfam.