Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (24)

Sofrer não é uma virtude

Data estelar: Lua Vazia das 12h48 até 17h38

Sofrer não é uma virtude, a dor não merece vergonha, mas tampouco ser exposta como um prêmio, algo do que se gabar, e se te parece que ninguém faria isso em seu são juízo, te advirto a retirar esse pensamento antes que tenhas de reconhecer que, mesmo inconscientemente, tu também tratas teu sofrimento como um troféu, porque essa é a moeda corrente dos relacionamentos humanos, sofrer e fazer sofrer.

Sofrer não é uma virtude, se por essas coisas inevitáveis tu experimentas sofrimento, faz como os lobos, te isola temporariamente até curares as feridas as lambendo na escuridão, e quando tenhas algo melhor a oferecer ao teu grupo, retorna com a cabeça coroada.Se precisas de ajuda para teu sofrimento, estende a mão e a pede, evita te convencer que as pessoas devam adivinhar teu sofrimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas se aproveitam das fragilidades alheias para exercer domínio e opressão, mas esse é um exercício que, apesar de comum e ordinário, há de ser evitado a todo custo. Evite expor suas fragilidades. Isso não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A pressão é grande, porque as perspectivas são enormes, e a única maneira de que não passem em brancas nuvens é as pessoas se entenderem, mesmo que o clima reinante não seja esse. Transformar discórdias em concórdias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Melhor não perder tempo com perguntas sobre perguntas, porque os raciocínios são infinitos, mas o tempo que você tem disponível para realizar suas pretensões é bastante limitado. Deixar de pensar e começar a agir.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Elevar a voz é cair na tentação de se envolver em discussões áridas e estéreis. Cuide para que isso não aconteça a você, porque ainda que você tenha de discutir com pessoas resistentes, elevar a voz não vai ajudar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A paciência está no limite, mas não seria sábio de sua parte a perder num rompante, que aconteceria em nome de alívio, mas que na prática não aliviaria nada e, ainda por cima, agregaria problemas novos ao cenário.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se conversando as pessoas se entendem, agora é o momento certo para você armar as situações em que os assuntos mais delicados e importantes sejam postos sobre a mesa, para haver entendimento e concórdia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os ingredientes do destino estão todos aí, disponíveis, e você terá de fazer a receita com esses, porque nada acontecerá por si só, como por artes mágicas, as quais, inclusive, não são desprovidas do devido esforço.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Agora é um momento delicado, porque você tem a chance de forçar um pouco as coisas, de modo a conduzir tudo do seu jeito, mas ao mesmo tempo essa forçada é perigosa, porque pode evocar reações muito contrariadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pacificar os relacionamentos é uma pretensão nobre, mas não depende apenas de sua intenção, porque as pessoas envolvidas precisam também se movimentar nesse sentido, e não há como garantir que isso seja assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O momento encerra suas riquezas, apesar das farpas que eventualmente tenham sido trocadas, porque através das discussões acaloradas você pode conhecer melhor as pessoas, e elas também conhecem você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os investimentos precisam ser feitos com sabedoria, porque não se trata apenas de desembolsar dinheiro e assim, magicamente, tudo avançar no sentido pretendido. O investimento há de ser calculado com sabedoria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não é fácil nem difícil, apenas é o que é, um longo caminho de incertezas e de apostas, no qual sua alma precisa administrar o medo e a confiança que convivem o tempo inteiro e sopram sugestões ao seu ouvido.