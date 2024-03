Corpo de Bombeiros irá fazer perícia para identificar causa do incêndio em veículos

O secretário Joabe Lira, da Secretaria de Cuidados com a Cidade de Rio Branco, informou ao ac24horas neste domingo (24) que o Corpo de Bombeiros realiza amanhã, uma perícia para determinar as causas do incêndio que destruiu três veículos no pátio da secretaria, localizada na região da Estrada da Sobral.

O incidente ocorreu na tarde de ontem (23).

Lira conta que foi notificado sobre o incêndio pelo vigia da secretaria. “A causa do incêndio ainda é desconhecida, e somente a perícia poderá revelar o que realmente ocorreu”, explicou o secretário.

Lira esclareceu que o fogo começou em um veículo estacionado e rapidamente se espalhou para os outros, incluindo um caminhão que foi completamente destruído e um trator que sofreu danos parciais. A equipe conseguiu remover os demais veículos do local. “Agimos rapidamente para deslocar e afastar os veículos próximos, evitando um desastre maior”, explicou.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas no pátio da zeladoria. Não houve feridos.