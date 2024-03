Rio Branco empata com Adesg e se garante no segundo turno e Galvez vence o Plácido

O Campeonato Acreano tem o primeiro classificado matematicamente para o 2º turno da competição. Neste sábado, 23, o Rio Branco deixou de ser 100% na competição ao empatar com a Adesg, mas se garantiu no returno.

Os gols no empate em 1 a 1 saíram no primeiro tempo. Alê abriu o placar para o Estrelão, mas Felipinho empatou já nos acréscimos.

Com o resultado, o Rio Branco chegou a 10 pontos na competição. Já a Adesg segue sem vencer, com três empates e uma derrota.

Classificação Grupo A



Rio Branco – 10 pt



Independência – 5 pt



Atlético – 4 pt



Vasco – 3 pt



Adesg – 3 pt



Andirá – 1 pt



Com golaço de bicicleta, Galvez vence Plácido de Castro

Já o confronto entre Galvez e Plácido marcou a primeira vitória do Imperador do Campeonato após dois empates. O resultado positivo teve Cassiano como protagonista, marcando os dois gols do Galvez, sendo um deles, um lindo gol de bicicleta. Chico marcou o gol do Tigre do Abunã.

Com a vitória, o Galvez chega a vice liderança do Grupo B, com 5 pontos. Plácido, cai para terceiro, mas tem um jogo a menos o adversário.

Classificação Grupo B.



Humaitá – 6 pt



Galvez – 5 pt



Plácido de Castro – 3 pt



São Francisco – 1 pt



Náuas – 1 pt

Fotos: Jhon Lennon