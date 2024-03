Homem invade telejornal ao vivo: “A Globo defende semiaberto para bandido”

Por volta de 22h18 desta terça-feira (12), o repórter Marcelo Bruzzi passava informações ao vivo do sequestro do ônibus na rodoviária Novo Rio, ocorrido ao longo da tarde, quando um homem partiu para cima do jornalista da GloboNews.

“Uma pessoa pode morrer hoje porque a Globo continua defendendo semiaberto para bandido. E aí, o que que vai acontecer?”, questionou o rapaz.

Surpreendido e intimidado, o repórter se afastou. O intruso ficou sozinho no enquadramento do cinegrafista. A imagem foi cortada para o estúdio. Assista trecho abaixo.

“São coisas que acontecem. A gente está no meio de uma cobertura importante como essa e alguém vem e se sente no direito de atrapalhar o trabalho de um repórter profissional trazendo informações tão importantes”, lamentou Aline Midlej, âncora do ‘Jornal das 10’.

Minutos antes, ela havia elogiado o trabalho dos homens das forças de segurança do Rio pelo resgate dos reféns no ônibus e a prisão do criminoso.

Veja o vídeo:

🚨HOMEM INVADE LINK DA GLOBONEWS E CRITICA A GLOBO

No J10, o repórter Marcelo Bruzzi trazia informações sobre a vítima do sequestro que paralisou a região central do Rio, quando um homem interrompeu a cobertura. Detalhe: pelo visto, o invasor se informa pelos grupos de WhatsApp. pic.twitter.com/B9zt3f5K4X

— Muka do Space 🎙️#BBB24 (@falamuka) March 13, 2024



Fonte: Terra