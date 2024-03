Gladson Cameli e comitiva de deputados cumprem agenda em Brasília nesta quarta-feira (13)

Uma comitiva formada por cinco deputados estaduais acompanha o governador Gladson Cameli durante agenda por ministérios do Governo Federal nesta quarta-feira, 13.

Irão acompanhar Gladson, os deputados Nicolau Júnior (PP), Tadeu Hassem (Republicanos), Pablo Bregense (PSD), Wendy Lima (União Brasil) e Gilberto Lira (União Brasil).

Os parlamentares e o governador participam de três agendas na capital federal. Uma delas é com o Diretor-Geral do DNIT, Fabrício Galvão, sobre as obras do Anel Viário em Brasileia. A segunda agenda vai ocorrer no Ministério das Cidades, com o ministro Jader Filho, que vai tratar sobre a liberação de recursos para a construção de unidades habitacionais no Acre do programa Minha Casa, Minha Vida. A última agenda em Brasília é com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, sobre recursos para ações de reconstrução no pós-enchente no estado.

O governador declarou à imprensa nacional na segunda-feira, 11, que vai entregar projetos ao Governo Federal para a construção de unidades habitacionais nas áreas mais altas das cidades que são, frequentemente, atingidas por enchentes, principalmente Brasileia que, este ano, enfrentou a pior alagação da história.