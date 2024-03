Homem é preso após estuprar adolescente que voltava da escola em Cruzeiro do Sul

Uma guarnição da PM já estava na busca pelo suspeito por conta do estupro, e foi acionada para a outra ocorrência, quando detectou que as características do suspeito eram a mesma do caso inicial.

Os policiais o abordaram e ele reagiu, e foi atingido por disparos de bala de borracha, mas conseguiu escapar. Pouco tempo depois, foi preso.

“Nossa equipe se deparou com ele empunhando uma faca, no momento foi dada a voz de parada e que ele se rendesse. Ele reagiu e nossa equipe fez disparos de bala de borracha. Mesmo assim, ele se evadiu do local e empreendeu fuga pela região conhecida como Igarapé Preto, naquela baixada, nossa equipe conseguiu fazer o cerco solicitando outra equipe e conseguiu efetuar a prisão logo depois”, explicou o comandante do 6º BPM tenente-coronel Edvan Rogério.

No momento da prisão, o suspeito estava com o celular que roubou da vítima e confessou os crimes.