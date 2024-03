Bolsonaro almoça moqueca de pirarucu e panceta de porco: “não precisa pagar”, diz dona de restaurante

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, almoçaram com apoiadores no restaurante Pão de Queijo, nesta sexta-feira, 22, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Bolsonaro serviu-se de saladas variadas, moqueca de pirarucu, barriga de porco assada, lasanha e macarrão. Para beber, optou por uma Coca-Cola em lata com uma rodela de limão e gelo. O almoço do ex-presidente, segundo Denise Borges, proprietária do restaurante, não será cobrado. “Para nós, é uma honra tê-lo aqui conosco”, disse ao ac24horas.

Na mesa com Bolsonaro estão o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o senador Márcio Bittar, o deputado federal Ulysses Araújo, e empresários.