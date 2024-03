Bolsonaro deixa FIEAC sem cumprimentar apoiadores, mas é compreendido: “quem ama, perdoa”

Após a cerimônia de entrega do título de cidadão rio-branquense, ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a FIEAC às pressas nesta sexta-feira, 22, sem interagir com os apoiadores que aguardavam um gesto de carinho do ex-líder do Palácio do Planalto.

Contudo, a aposentada Osmira Lopes de Albuquerque mostrou-se compreensiva com a atitude do capitão reformado do exército. “Fiquei chateada, mas quem ama, perdoa”, disse.

Osmira também expressou sua determinação em encontrar Bolsonaro pessoalmente e afirmou que apoiará Bocalom. “Vou seguir ele onde quer que ele esteja, porque vou atrás dele. Até votarei em Bocalom por causa dele. Amanhã me filiarei ao partido de Bocalom por causa do Bolsonaro”, comentou.

Os outros apoiadores, igualmente compreensivos, asseguraram que participarão das próximas agendas de Bolsonaro na capital.

