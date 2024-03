Homem de moto bate em poste na estrada que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima

Na noite deste sábado (30), Adailton dos Santos, conhecido por Ítalo, trafegava sozinho de motocicleta, quando perdeu o equilíbrio, bateu em um poste da rodovia AC-405, que liga Cruzeiro do Sul ao município de Mâncio Lima, e ficou em estado grave. O homem está na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Juruá.

Testemunhas que seguiam em veículo atrás de Adailton e presenciaram o acidente contataram que na hora da batida no poste, o capacete dele quebrou. Como neste trecho da estrada não há sinal de telefonia móvel, as pessoas tiveram que se deslocar até outro local para acionar o Samu, que levou a vítima para o Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, onde ele está na Unidade de Terapia Intensiva. A Polícia Militar também esteve no local. A moto que era conduzida pela vítima ficou totalmente destruída. O caso passa a ser apurado pela Polícia Civil.

Adailton é morador do bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul.