Rio Branco é a 9ª capital com maior número de mulheres no comando de Secretarias

Um levantamento realizado pela reportagem da Folha de S.Paulo revelou que a capital do Acre ocupa a nona colocação no ranking das cidades com mulheres no comando das secretarias no alto escalão das gestões municipais. A pesquisa foi conduzida com base em dados públicos e verificação junto às próprias prefeituras.

Os dados, coletados entre 26 de fevereiro e 7 de março, consideraram os titulares de pastas da administração direta (vinculadas ao chefe do Executivo) com a nomenclatura de secretaria, bem como as secretarias-executivas do segundo escalão.

Na capital acreana, quatro mulheres ocupam cargos de secretárias. Sheila Andrade, na Saúde; Nabiha Bestene, na Educação; Suellen Araújo, Assistência Social e Direitos Humanos e Neiva Tessinari, que conduz a pasta de Planejamento.

Dos cargos analisados, os homens predominam, ocupando 72,4% das posições. As mulheres estão à frente em 27,5% das pastas. Em seis, das 26 capitais, o número de secretários homens ultrapassa os 80%. Teresina, no Piauí, apresenta a maior desigualdade, com apenas uma secretária; enquanto Natal, no Rio Grande do Norte, mantém um equilíbrio de gênero.

Em entrevista à Folha, a professora associada de gestão pública, Renata Vilhena, mencionou uma pesquisa que identificou que 158 municípios no Brasil — considerando que o país possui 5.570 municípios — adotam alguma política de priorização de cargos para mulheres. Ela ressalta: “Embora seja um movimento ainda tímido, demonstra um início de preocupação com essa pauta na administração pública”.