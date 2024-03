Governo do Estado oferta vagas em cursos livres nas áreas de arte e cultura

Em mais uma oportunidade de capacitação profissional gratuita para a população acreana, o governo do Estado, por meio de parceria entre o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), disponibiliza 75 vagas em cursos nas áreas de arte e cultura, com inscrições de 20 a 30 de março.

São 25 vagas para cada curso livre de qualificação profissional, sendo eles: o Curso de Aquarela Básica, a ser ministrado pela FEM e com aulas às segundas e terças-feiras (turno vespertino), além dos cursos de Iniciação Teatral (turno matutino) e Iniciação ao Figurino para o Teatro (turno vespertino). Os cursos serão executados pelo Ieptec.

Todas as capacitações serão realizadas no centro da rede Ieptec na Usina de Arte João Donato, localizado em Rio Branco. O único requisito para participar da seleção é ter 15 anos ou mais.

As inscrições podem ser realizadas de forma online ou presencial. Para se inscrever pela internet, o candidato precisa acessar os links, por curso, disponíveis no perfil do Instagram da Usina de Arte, ou no portal do Ieptec, ou ainda por meio do blog: usinadeolhares.wordpress.com.

Os interessados em fazer a inscrição presencialmente devem comparecer à Usina de Arte, que está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h e das 14h às 17h, e fica localizada na Rua das Acácias, setor B, nº 1155, Distrito Industrial.

A previsão de início das aulas é para o dia 08 de abril, com dois meses e meio de duração para cada curso.