Jamila diz que está impedida de promover jogos e afirma que colabora com autoridades

A criadora de conteúdo e empresária Jamila Roysal, um dos alvos da primeira fase da Operação Kackpot, da Polícia Civil, que investiga a promoção de plataformas e rifas online, se manifestou pela primeira vez desde que teve em seu desfavor um mandado de busca e apreensão, na última segunda-feira, 18, e disse que colabora com as autoridades.

Nesta quarta-feira, 20, em seu perfil numa rede social, Jamila assinou uma nota selada por um escritório de advocacia em que diz que está proibida de dar publicidade a jogos e que confia na justiça. “Ressalta-se meu perfil não está bloqueado, podendo produzir conteúdos que nele sempre trago, exceto de jogos. Jamais compactuei com práticas ilícitas que possam prejudicar qualquer indivíduo ou a sociedade como um todo”, diz um trecho da nota (veja completo abaixo).

A criadora de conteúdo promovia o conhecido “jogo do tigrinho”, e até o fechamento dessa matéria, às 15:30h de quarta-feira, 20, mantinha um vídeo em que aparece benzendo uma jogada na plataforma.

Jamila Roysal foi um dos 17 investigados alvos de mandado de busca e apreensão deflagrados por agentes da Polícia Civil, em Rio Branco e no interior do AcreDurante a operação, foram apreendidos 13 celulares, dentre eles quatro ainda estavam lacrados, além de três veículos que teriam, supostamente, sido adquiridos com recursos provenientes dessa prática criminosa.

Veja a nota completa:

Nota de Esclarecimento à Imprensa e à Sociedade

É com grande consideração que me dirijo à imprensa, à sociedade e, em especial, aos meus seguidores e clientes, com relação aos recentes acontecimentos que tem suscitado questionamentos sobre minha conduta e integridade. Como influenciadora digital e empresária, sempre pautada pela sinceridade e honestidade, é com tristeza que vejo meu nome envolvido em uma operação policial.

Ressalta-se meu perfil não está bloqueado, podendo produzir conteúdos que nele sempre trago, exceto de jogos.

Durante toda minha trajetória como influenciadora e empresária, tenho dedicado meus esforços para promover valores com responsabilidade e honestidade.

Reitero que jamais compactuei com práticas ilícitas que possam prejudicar qualquer indivíduo ou a sociedade como um todo.

Confio plenamente na justiça e estou colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer todos os questionamentos. Tenho convicção de que minha boa reputação e meu nome serão preservados ao final dessa investigação.

Agradeço o apoio e a compreensão de todos nesse momento difícil e reafirmo meu compromisso com a transparência e a verdade.