Governo divulga cronograma do concurso público da Sesacre

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 26, o governo do Acre divulgou, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), o novo cronograma do concurso público da Sesacre, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.

A retificação do cronograma com novas datas se dá em função do adiamento do concurso público, em razão das enchentes que afetaram o Acre, causando transtornos logísticos e preocupações com a segurança dos participantes.

Sendo assim, as datas das diversas etapas do concurso foram ajustadas de acordo com a nova data de aplicação das provas, dia 28 de abril de 2024.

Segue abaixo o novo cronograma:

– Divulgação da convocação – Prova Objetiva: 27 de março de 2024.

– Divulgação dos locais de provas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação: 22 de abril de 2024.

– Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões da prova objetiva: 28 de abril de 2024.

– Prazo para apresentação de recursos contra gabarito preliminar e questões da prova objetiva: das 8h do dia 29 de abril de 2024 às 15h do dia 30 de abril de 2024.

– Período para correção de dados cadastrais: das 8h do dia 29 de abril de 2024 às 15h do dia 1° de maio de 2024.

Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBCF), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas com a Sesacre, que estará à disposição para esclarecimentos, por meio do telefone (68) 3215-2621 ou com a Sead, das 8h às 12h e das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected].