Escola do Acre se destaca na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia com 4 premiações

A Escola Presbiteriana João Calvino, de Rio Branco, conveniada com o governo do Acre, foi finalista da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) e terminou o evento com quatro premiações, que reforçam o trabalho desenvolvido na instituição. A escola recebe recursos do governo do Acre para contratação de pessoal e, em contrapartida, não cobra mensalidade e absorve alunos da rede pública.

O evento encerrou na última sexta-feira, 22, e os alunos saíram com os prêmios de indicação para participação na 5ª Mostra Nacional da Feira de Ciência em Brasília; Destaque da Federação Febrace; votação popular e prêmio Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic), em Santa Catarina.

A Febrace é considerada a maior feira de ciências da América Latina e serviu, segundo o professor Paulo Cezar Augusto, um dos coordenadores do projeto, para destacar a educação do Acre, que está alinhada com ciência, tecnologia e sustentabilidade.

O projeto é dos alunos do 2º ano A e propõe climatização sustentável para pequenos ambientes. O climatizador é feito de materiais recicláveis e reutilizados, de forma simples e prática. É utilizada uma caixa de isopor para manter a temperatura, um joelho de PVC, um cooler de computador de 12 volts, uma bateria de 9 volts e alguns fios elétricos, utilizando água gelada e gelo como combustível. A Escola João Calvino foi a única escola do Acre a ser finalista da feira.

“Concorremos em várias categorias e a nossa escola foi premiada em quatro delas. Nós ficamos em sexto lugar do top 10. Eles premiaram dez projetos, que seriam os top 10, e nós ficamos em sexto lugar, destacando que nessa categoria, prêmio de votação popular, eram 226 projetos concorrendo, e ficamos em sexto lugar. Então, trouxemos grandes resultados para o nosso estado e isso é importantíssimo. Mostramos que temos uma educação de qualidade, comprometida com valores, com a cidadania, com a ética, com o ensino voltado realmente para a ciência e tecnologia, para que o processo educacional realmente seja completo, preparando nossos alunos como indivíduos plenamente”, disse.

O professor destacou ainda a importância do incentivo do governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação (SEE), para que os alunos pudessem participar mais uma vez deste evento.

“Foi algo inédito trazer essas premiações para o estado. A nossa escola está muito feliz com essa conquista. Temos só palavras de agradecimento à Secretaria Estadual de Educação, na pessoa do secretário Aberson Carvalho, que nos deu total apoio, que nos ajudou com estadia, passagem e alimentação. Representamos dignamente nosso estado e esse destaque mostra o valor que o nosso Acre tem. Foi um evento grandioso e estou muito orgulhoso de nossas conquistas e nossos feitos para destacar e elevar o nosso processo educacional, porque isso mostra que o governo está no caminho certo”, enfatizou.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, destacou que o Estado deu todo o apoio para esses alunos e que agora comemora também essa vitória.

“Fico extremamente feliz pela conquista dos alunos da Escola João Calvino, na participação da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), com o projeto Climatizador Sustentável, realizada em São Paulo. A Secretaria de Educação prestou todo o apoio aos estudantes e equipes de professores, com passagens, alimentação e hospedagens. Graças a Deus, os resultados foram extremamente positivos, e agora estes alunos retornam para casa trazendo na bagagem a vitória nessas categorias, além de muita experiência em ensino e pesquisa.”

Desde 2013, a escola, que abrange os ensinos fundamental II e médio, tem se dedicado a incluir na grade escolar os eixos: ciência, tecnologia, meio ambiente e sociedade. O intuito é fazer com que os alunos entendam a ciência, saibam empregá-la no dia a dia, no que diz respeito ao meio ambiente, e levem respostas à sociedade.

Entre os projetos, há o biodigestor, que substitui gás de cozinha e ganhou o prêmio destaque da 21ª edição da Febrace e, nessa oportunidade, ficou com o 5º lugar na votação popular; a placa solar feita de papelão e garrafa; e o aplicativo de Olho no Rio, que tem como finalidade a resolução dos problemas sociais. A plataforma contém vários tipos de informações importantes sobre os principais rios e seus afluentes.

Veja, abaixo, o vídeo produzidos pelos alunos, que apresenta ideia do Climatizador Sustentável.