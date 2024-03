Gladson defende remanejamento de população de todas áreas que alagam e elogia Presidente Lula

FOTO: SÉRGIO VALE

O governador Gladson Cameli quebrou o protocolo na tarde desta segunda-feira, 4, durante reunião com os ministros Waldez Goes (Integração) e Marina Silva (Meio Ambiente) e defendeu junto aos prefeitos e demais autoridades que o remanejamento não só da população de Brasileia, mas em todos os municípios do Acre.

Cameli afirmou que assume o compromisso de tomar todas as medidas possíveis para que esse remanejamento seja uma política pública do Estado.

“Eu quero o apoio a todas as prefeituras. Mas eu preciso do apoio de cada um. O Lula tem nos ajudado.Tem tido um olhar especial para o Acre. A bancada tem dado todo o apoio. Eu topei um desafio e assumo a responsabilidade de fazer o que tiver que fazer. De Brasileia para os demais municípios de tirar as famílias das áreas de risco. Não é fácil, mas só com a união que estamos tendo aqui, vamos vencer o desafio”, disse o governador.