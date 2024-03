Após três horas, Rio Acre permanece com 17,78 metros na Capital

A medição do meio-dia desta segunda-feira, 4, trouxe uma boa notícia aos moradores de Rio Branco. O nível do Rio Acre parou de subir no período das últimas três horas e se manteve em 17,78m.

A subida do manancial, conforme a Defesa Civil, tem sido provocada pela cheia do Riozinho do Rola, que é o principal afluente Rio Acre na capital acreana.

Agora, é aguardar a nova medição, programada para às 15 horas, para saber se as boas notícias para as milhares de pessoas desabrigadas e atingidas pela segunda maior enchente da história da capital acreana se confirmam.