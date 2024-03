Rio Branco fica “refém” do Riozinho do Rola e chuva nas cabeceiras podem fazer rio atingir 18m

A previsão de estabilização no rio Acre não se cumpriu e a Defesa Civil Municipal trabalha com a expectativa de agravamento no nível do rio pelas próximas horas, em razão das chuvas nas cabeceiras do riozinho do Rola, que podem fazer o rio Acre alcançar os 18m.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, no momento há vazante no riozinho do Rola, o que deve continuar causando aumento das águas na capital. Mas chuvas estão previstas. “A previsão para o Rio Acre é de aumento, durante a noite tivemos quase 40mm de chuva local, o que também influencia. A nova expectativa é que haja uma estabilização antes da chegada da marca de 18m, mas é nas próximas horas, observando o comportamento do rio, que poderemos fazer um diagnóstico mais preciso”, disse Falcão.

A previsão é de chuva para Iñapari, no Peru, onde o rio nasce, e em Brasiléia e Assis Brasil, mas como o rio ja baixou nessas regiões, o grande problema está por conta do riozinho do Rola, que sozinho tem capacidade de aumentar o nível das águas na capital. “As chuvas vão vir, vai vir água pra dentro do rio, mas a calha nessas regiões está baixa. O nosso agravante é o riozinho do Rola, que tem esse potencial de manter ou aumentar o nível de água, mas tem a questão do Purus, que cheio diminui a vazão da água do rio Acre. Sábado e domingo estivemos na região do riozinho e choveu, enquanto não melhorar essa questão das chuvas, vai ficar difícil”, explicou o coordenador.