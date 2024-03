Pedro faz 2 gols, Flamengo bate o Nova Iguaçu com facilidade

Antes do jogo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou a contratação do atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu. Em campo, o jogador não conseguiu repetir atuações de outros jogos na competição, muito bem marcado e pouco acionado. Ele tem oito gols no Campeonato Carioca. No fim, em entrevista para a Band, ele falou pela primeira vez sobre a ida para o Flamengo: “É um sonho, desde criança todos sonham jogar no Flamengo, mas estou focado ainda no Nova Iguaçu. Quero ser campeão no Nova Iguaçu para depois pensar no Flamengo. Um passo de cada vez”, disse.