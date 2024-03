Fazenda e Fórum Empresarial firmam parceria para fortalecer desenvolvimento econômico no estado

Com a intenção de fortalecer o desenvolvimento econômico no estado e estreitar os laços entre os setores público e privado, uma parceria foi firmada entre a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre nessa terça-feira, 26, na Federação das Indústrias do Acre (Fieac), em Rio Branco.

A intenção da parceria é viabilizar a disponibilização mensal de dados econômicos da Sefaz para o fórum, referentes a preços de mercado, volume de vendas, importação, exportação e demais informações que possam subsidiar a elaboração de estudos, análises e pesquisas.

Com isso, a Sefaz pretende contribuir para a qualidade e precisão das análises desenvolvidas pelas câmaras técnicas do fórum, promovendo um ambiente propício para o crescimento sustentável, além da atração de investimentos e o aprimoramento da gestão pública e privada.

“A Sefaz e o fórum têm ações que vão ao encontro dos interesses institucionais, empresariais e da sociedade. Iremos abraçar todas as propostas discutidas e ampliar ainda mais nossas parcerias”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

De acordo com o presidente do fórum, Adriano Ribeiro, o termo de cooperação assinado é uma reivindicação antiga do setor produtivo. “Desde 2016, o fórum vem trabalhando para conseguir obter informações estratégicas para orientação do empresário em termos de investimentos e novos projetos em nosso estado. A Sefaz nos trouxe hoje, com essa assinatura, uma proposta que traz muito mais informações em relação a esse setor [produtivo], que é o que mais cresce no estado”, disse.

Além dos gestores das instituições e suas respectivas equipes técnicas, a solenidade de assinatura também contou com a presença de representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O fórum

O Fórum Empresarial é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, criada pela Fieac, Federação da Agricultura e Pecuária (Faeac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), que compõem seu Conselho Deliberativo e Fiscal.

Ele tem a função de debater e alinhar, coletivamente, informações sociais, econômicas e ambientais, estabelecer estratégias que visem ao desenvolvimento do Estado, priorizar a incorporação da inovação e difusão de tecnologia, impulsionar a competitividade da economia acreana e promover a geração de emprego e distribuição de renda.