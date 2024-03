Excesso de carinho: seu jeito de lavar o carro já preocupa até montadoras

Manter o carro limpo dá uma satisfação enorme para o proprietário, que vê seu possante mais bonito e bem cuidado. Mas essa prazerosa sensação pode custar caro se a lavagem for feita do jeito errado. Isso inclui os lava-rápidos – máquinas equipadas com “escovões” que automatizam a lavagem do veículo.

Esse tipo de equipamento certamente traz praticidade e baixo custo ao cliente, mas pode danificar a pintura. Isso acontece porque as cerdas das escovas são utilizadas para lavar diversos carros todo dia, e é normal que elas acumulem resíduos como sujeira e pedras. Assim, eles podem causar danos ao verniz da pintura, por exemplo.

O manual do proprietário de muitos veículos também faz ressalva quanto ao uso dessas máquinas. Nesse caso, o alerta é referente ao risco de danos a outras partes do veículo. A Chevrolet, por exemplo, recomenda a remoção da antena antes da passagem do automóvel pelo lava-rápido. A Honda, por sua vez, recomenda rebater os retrovisores externos.

Como é limpeza automotiva ideal

UOL Carros consultou Ricardo Vettorazzi, gerente técnico do laboratório de Repintura Automotiva da PPG, para obter orientações sobre limpeza automotiva.

O especialista recomenda que, antes de passar o carro pelo lava-rápido, o cliente certifique-se sobre o estado de conservação e de manutenção do equipamento, se isso for possível.

Também é preciso observar a qualidade dos produtos de limpeza automotiva. De forma geral, para a lavagem de um automóvel, deve-se utilizar um sabão neutro, com o pH 7, e, de preferência, biodegradável

Ricardo Vettorazzi, gerente técnico da PPG.

Veja outras dicas do especialista e das próprias montadoras:

Ao lavar o carro em casa, procure um lugar com sombra para evitar manchas na lataria causadas pela secagem da água

Use um sabão com pH neutro e nunca passe produtos como solventes na superfície pintada

Nunca tente remover sujeiras, lama ou pó com a superfície do veículo seca.

Não utilize pano ou esponja secos para remover essas sujeiras, para não riscar a pintura nem os vidros do veículo

Lavadoras de alta pressão devem ser usadas com cautela para não danificar as borrachas de vedação

Evite utilizar essas lavadoras a uma distância inferior a 30 cm da superfície do veículo.

O uso de lavadora de alta pressão superior a 80 bar pode levar a danos ou remoção da pintura e adesivos

Seque o carro com flanela de algodão ou microfibra para evitar o acúmulo de novas sujeiras e manchas na pintura.

Fonte: UOL