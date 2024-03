Ex-bolsonarista, Alexandre Frota tenta voltar à política pelo partido de Ciro Gomes

Ex-deputado federal, Alexandre Frota ensaia seu retorno à política nas eleições municipais deste ano. Rompido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o bolsonarismo, movimento pelo qual se elegeu em 2018, ele busca se lançar candidato a vereador de Cotia, na Grande São Paulo, pelo PDT, partido de centro-esquerda.

Ao Metrópoles, Frota disse que se filiou ao PDT em Cotia, cidade onde vive, a convite do presidente municipal da sigla e pré-candidato a prefeito, Wellington Formiga. Antes, conversou com caciques do partido como Ciro Gomes, o ministro Carlos Lupi (Previdência Social), e o deputado estadual Márcio Nakashima.

“Estamos conversando sobre ser vereador na cidade de Cotia e estamos avançando bem nas conversas. É um ótimo partido e Cotia passa por um momento de crise muito forte na segurança, na saúde, na educação e no transporte público”, afirmou.

A filiação ao PDT ocorreu em setembro, sem pompa, após Frota deixar o Solidariedade porque o partido anunciou que apoiaria a reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Frota alegou que não poderia se manter na legenda pelo fato de Nunes ser apoiado por Bolsonaro na capital.

Apesar disso, o ex-deputado avalia que a polarização “diminuiu muito” e que não quer saber das disputas a nível nacional: “Quero saber da minha cidade que eu moro com minha família.”

“Bolsonaro é uma página virada na minha vida, não falo mais sobre ele. Quanto ao Ricardo Nunes, ele sabe o tamanho da cidade que tem nas mãos, melhor se preocupar em cuidar dela”, disse.



Na capital paulista, o PDT já anunciou apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSol), principal adversário de Nunes. Questionado se também apoiaria Boulos, Frota respondeu que seu único apoio será a Wellington Formiga em Cotia e “nada mais”.

Mudanças de partido

O PDT é o 5º partido do currículo de Frota. O ex-deputado já foi filiado ao Patriota e se elegeu deputado federal pelo PSL (atualmente União Brasil), com o apoio de Bolsonaro, em 2018. Na ocasião, foi o 16º deputado mais votado por São Paulo, com 155.522 votos.

Em agosto daquele ano, após romper com o bolsonarismo, ele foi expulso do partido e se filiou ao PSDB, sigla pela qual disputou as eleições de 2022 como candidato a deputado estadual.

Frota não foi eleito e, logo após o primeiro turno, anunciou sua desfiliação da sigla quando o então governador tucano, Rodrigo Garcia, decidiu apoiar, no segundo turno, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador.

Logo depois, ele se filiou ao Solidariedade, onde permaneceu até setembro do ano passado.

“Fiz um trabalho muito grande em Brasília e amadureci muito. Meu entendimento de fazer política, de se doar pelo próximo, de trabalhar em função das comunidades e da sociedade é muito grande”, disse Frota.