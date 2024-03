Delgatti possuía decisões falsas sobre bloqueio de R$ 22 milhões da conta de Moraes, aponta PF

A Polícia Federal (PF) encontrou no celular do hacker Walter Delgatti decisões falsas de quebra de sigilo bancário e bloqueio de R$ 22 milhões das contas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além do falso mandado de prisão que deu início à investigação.

“Também constam falsas ordens de afastamento de sigilo bancário e de bloqueio de valores contra o magistrado”, diz trecho do relatório da PF, de 1.521 páginas, ao qual a CNN teve acesso.

Segundo a PF, a identificação foi no curso das apurações, conforme o relatório do setor de inteligência, que identificou a existência de uma falsa ordem de bloqueio bancário, no montante de R$ 22 milhões.

“Há também uma ordem de afastamento de sigilo bancário em desfavor do ministro, assinada pelo mesmo ADOLFO MAJADO FILHO. O arquivo nomeado como “xandao.pdf” determina o afastamento do sigilo de contas do magistrado no período de 31/10/2018 a 31/10/2022”, detalha a PF.

Segundo o inquérito, a falsa ordem judicial foi gerada, conforme consta em seu teor, no dia 04/01/2023, às 22h22, e o metadado do arquivo, encontrado no material de Walter Delgatti, aponta que sua criação ocorreu no mesmo dia às 22:22:59h.

As decisões de bloqueio de contas, no entanto, não foram inseridas no CNJ, mas constam na análise do material apreendido durante buscas.

Nesta quinta-feira (29), a PF indiciou Delgatti e a deputada Carla Zambelli (PL-SP) por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserção do mandado falso de prisão contra o ministro Moraes.

Na quarta-feira (28), a CNN revelou que os indiciamentos estavam prontos e seriam publicados esta semana.

À reportagem, a defesa do hacker disse que não se surpreende com o indiciamento, “pois desde sua prisão, Walter confessa sua participação na invasão da plataforma do CNJ”.

“O indiciamento de Carla Zambelli confirma que Walter, a todo momento, colaborou com a justiça, levando a PF até a mandante e financiadora dos atos perpetrados por ele”, disse o advogado Ariovaldo Moreira.

Já o advogado de Zambelli, Daniel Bialski, enviou nota em que “REFORÇA que ela [deputada] JAMAIS fez qualquer tipo de pedido para que Walter Delgatti procedesse invasões a sistemas ou praticasse qualquer ilicitude”.