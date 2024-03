Febre oropouche atinge região Norte: quais são os sintomas e como é o tratamento?

O Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de infecção por febre oropouche, uma virose semelhante à dengue, na quinta-feira (29), após confirmação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Nesta semana, o Amazonas também emitiu um alerta epidemiológico para detecção da doença, informando um total de 1.398 casos confirmados da doença desde o primeiro dia do ano.

O caso é de um homem de 42 anos que mora no bairro Humaitá, na zona sul da capital fluminense. De acordo com a SES, o homem tem histórico de viagem ao Amazonas e segue sob investigação epidemiológica pela equipe de vigilância sanitária da cidade.

O Amazonas registrou aumento de casos e emitiu um alerta epidemiológico para detecção da doença na última terça-feira (27).

Conforme divulgado pela SES, o diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) através de exame laboratorial (IgM reagente).

Como só foi registrado apenas um caso no estado, ele está sendo considerado como “importado”. Ou seja, o vírus só chegou porque veio de outro lugar – e ainda não há circulação doméstica (transmissão entre moradores).

Segundo Claudia Mello, secretária de estado de Saúde, é importante que as pessoas se atentem aos sintomas – que são parecidos com os da dengue – e informem as viagens recentes à região Norte logo no primeiro atendimento médico. Dessa forma, é possível realizar um diagnóstico preciso mais rápido.

O que é a Febre Oropouche?

A febre Oropouche é uma doença causada por um arbovírus do mesmo nome. A transmissão ocorre por mosquitos – como no caso da dengue, mas por outro tipo de mosquito. No caso da Oropouche, a infecção é feita pelo mosquito Culicoides paraensis e pelo Culex quinquefasciatus, conhecidos como maruim.

Os sintomas são similares aos da dengue e duram entre dois e sete dias. São eles: febre, dor de cabeça intensa, dores no corpo, náuseas, vômitos, dor atrás dos olhos e tontura, além de tosse.