Equipe da Sesacre inicia processo de instalação do aparelho de ressonância magnética em Cruzeiro do Sul

Uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), está em Cruzeiro do Sul para iniciar o trabalho de instalação do aparelho de ressonância magnética no Hospital Regional do Juruá.

De acordo com o assessor técnico da Coordenação Regional de Saúde do Juruá/Tarauacá e Envira da Sesacre, Rafael Gomes, cabe à secretaria cuidar da parte elétrica da instalação do aparelho na unidade hospitalar. E à empresa Siemens, que ganhou a licitação, é responsável pela adequação da sala, que contará com piso específico e blindagem.

“A equipe da Sesacre vai medir a potência do gerador do Hospital do Juruá. Em seguida vai fazer a instalação da subestação até o quadro onde o aparelho de ressonância magnética será instalado. A ressonância exige um tamanho, instalações e blindagem específicas e tudo isso faz “parte do contrato com a empresa Siemens que vai cuidar da adequação da sala, da parte de refrigeração, do piso e da gaiola. Só depois disso é que o aparelho será trazido para Cruzeiro do Sul”, relata Rafael.

Este será o primeiro aparelho de ressonância magnética da rede pública de saúde do Vale do Juruá. Deverá atender pacientes de Feijó em Marechal Thaumaturgo.

A ressonância magnética é um tipo de exame que permite ao médico verificar estruturas anatômicas, como ossos e músculos, e até mesmo certos processos biológicos, sem a realização de procedimentos cirúrgicos ou que sejam mais invasivos.