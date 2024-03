Em reunião com Alan Rick e Brandão ,Luiz Gonzaga debate construção de parque tecnológico no Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, recebeu em seu gabinete na Casa do Povo, o senador Alan Rick (União Brasil) e o secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Ricardo Brandão, para debater políticas de desenvolvimento econômico, ambiental e pesquisa para o estado do Acre.

Durante a reunião, foi tratado sobre a construção de um parque tecnológico no Acre para que o estado invista em biotecnologia, bolsas para estudos e pesquisas, projetos de aterros sanitários e doação de donativos para atingidos pelas cheias.

O presidente da Aleac destaca que o Acre tem um grande potencial de recursos para impulsionar a economia regional. Ele afirma que investimentos em pesquisa e tecnologia são importantes para extrair os recursos do estado de forma sustentável.

“Precisamos construir no Acre um parque tecnológico para que possamos trabalhar nossa biotecnologia. Nós temos um potencial muito grande e, com isso, podemos gerar muitos recursos e melhorar nossa economia. Um exemplo disso são os medicamentos que podem ser extraídos da nossa natureza. A Aleac trabalha para incentivar o desenvolvimento e pesquisas”, disse Gonzaga.

Gonzaga também destacou a parceria com o senador Alan Rick e o governador Gladson Cameli.

“Quero agradecer ao apoio do governador Gladson e do senador Alan Rick aos projetos que beneficiam o povo acreano. A parceria entre o Legislativo e Executivo é fundamental para desenvolver o nosso estado”, disse o deputado.

O senador Alan Rick agradeceu ao presidente Gonzaga pela iniciativa de debater assuntos importantes para o Acre. Alan disse que a reunião foi importante para alinhar com a Aleac incentivos em projetos que beneficiarão milhares de acreanos.

“Quero agradecer ao presidente Gonzaga por nos receber para tratarmos de assunto fundamentais para nosso estado. Discutimos sobre o fim dos lixões no estado, entrega de donativos para os atingidos pelas enchentes, projeto do parque tecnológico e bolsa de estudos e pesquisas. Quero pabenizar o Gonzaga pela articulação e por sempre ajudar em todas essas pautas”, disse.

O secretário Ricardo Brandão, representando o governo do Acre, destacou que a reunião foi proveitosa para conhecer projetos na área de biotecnologia.

“Conhecermos projetos na área de biotecnologia é importante para o desenvolvimento do Acre uma vez que focamos em uma agenda que olha as potencialidades do nosso estado. Ter a oportunidade de conhecer projetos com valor econômico para nossa sociendade é importante. Quero agradecer ao Gonzaga e ao Alan e colocar o governo à disposição para somar forças”, concluiu Brandão.