Defesa Civil de Rio Branco tem 2,1 mil solicitações de vistoria acumuladas

Foto: Casa destruída pela correnteza no Centro – Defesa Civil de Rio Branco/cedida

A Defesa Civil de Rio Branco informou que já recebeu mais de 2.100 solicitações de vistorias em razão da cheia no rio Acre, na capital. Das famílias que foram abrigadas no Parque de Exposições, uma em cada nove não tem para onde retornar, já que as habitações tiveram danos estruturais que comprometeram a segurança do imóvel.

“Temos a estimativa de que cerca de 100 famílias que estão aqui no Parque de Exposições não poderão voltar para as suas casas, e esse número pode aumentar. Nós estamos fazendo avaliação de danos em diversas regiões. Existem situações bastante graves. Essas famílias serão amparadas com aluguel social, e posteriormente, outros benefícios”, disse o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Famílias que queiram solicitar uma vistoria da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros devem ligar no 193. Devido à alta procura, o tempo de resposta é longo. “Demora um pouquinho, mas estamos nos desdobrando para atender toda essa demanda o mais rápido possível”, garantiu Falcão.