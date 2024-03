Falta de água em Rio Branco atinge banheiros da Aleac

FOTO: SÉRGIO VALE

Falta água tratada nos banheiros da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Na manhã desta quarta-feira (13), os deputados estaduais e a população que foi à Casa do Povo eram orientados por servidores sobre o não uso do banheiro por falta de água.

Nesta última terça-feira, a 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) declarou que abriu um inquérito civil para apurar a crise de abastecimento que atinge a cidade.

Segundo dados divulgados pelo órgão controlador, moradores de pelo menos 50 bairros na Capital estão enfrentando problemas com a distribuição de água.

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) falou da falta de água na Aleac e criticou a prefeitura. “A falta de água atinge Rio Branco, inclusive a nossa Assembleia. A diferença é que a Aleac pode comprar água, enquanto boa parte da população não tem condições. A prefeitura chamou para si a responsabilidade e não tem dado conta, deveria devolver ao estado”, disse.