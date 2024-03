Após vazante do rio Acre, mais de 700 famílias começam a retornar para casa em Rio Branco

Famílias que moram em áreas vulneráveis à ação do Rio Acre e abrigadas no Parque de Exposições, escolas, e em casa de familiares começaram a retornar para as suas residências a partir desta quarta-feira (13).

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, serão priorizados idosos, grávidas, famílias com crianças pequenas, desde que os acessos das residências tenham sido limpos pela Secretaria de Cuidados com a Cidade.

“Nós tínhamos firmado este compromisso de que quando o rio atingisse uma margem de segurança, faríamos a devolução destas famílias. A nossa expectativa é de que até o próximo sábado, 13, nós tenhamos transportado as mais de 700 famílias que estão no Parque”, afirmou.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, batizou a ação como “Operação Volta Para Casa Com Dignidade” e pediu paciência à população. “Pedimos paciência para os que estão abrigados, porque é impossível levar mais de 700 famílias ao mesmo tempo, de volta para casa. As pessoas foram tratadas com dignidade, com alimentação, então é melhor só voltar quando as residências estiverem em segurança”, disse o gestor.

Segundo a Defesa Civil, 20 equipes com 140 homens da Prefeitura de Rio Branco trabalharão na ação de transporte das famílias. Sobral, Aeroporto Velho, Ayrton Senna, Glória, Bahia Velha, Bahia, Palheiral são bairros onde a limpeza das vias já foi concluída.