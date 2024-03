Cachorro caramelo protege bebê de 1 ano que “fugiu” de casa em Belém; assista ao vídeo

Uma criança de 1 ano foi encontrada caminhando acompanhada de um cachorro em uma rua movimentada do bairro do Marco, na região central da capital paraense Belém, na noite desta quarta-feira (27).

Segundo a Guarda Municipal da cidade, uma equipe foi acionada e, ao tentar se aproximar, os agentes de segurança se depararam com o cão protegendo a criança e impedindo a aproximação. Os guardas registraram um vídeo do momento do resgate.

De acordo com os agentes, o menino estava perdido na avenida Duque de Caxias. Ele estava nu, andando no meio da rua com o cachorro.

Durante a busca, a equipe encontrou um portão aberto na Travessa do Chaco, por onde a criança havia saído. Ao ligarem o giroflex e a sirene, os guardas acordaram os moradores, incluindo os pais da criança.

Em depoimento, os pais, que trabalham como vendedores ambulantes de lanche, informaram que chegaram em casa às 2h, tomaram banho e dormiram, não percebendo que a criança havia acordado e saído.

Após o resgate, a criança e o cão foram entregues aos pais.