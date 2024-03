Gol tem prejuízo de R$ 1 bilhão no último trimestre de 2023

De acordo com a empresa, o número de passageiros transportados cresceu 0,6%, para 7,8 milhões, no último trimestre de 2023 sobre 2022. No conceito de passageiro-quilômetro transportado pago (RPK, no jargão), houve queda de 1%, enquanto no quesito assento-quilômetro ofertado (ASK) a redução foi de 5,6%.

A Gol realizou um total de 54.207 decolagens no último trimestre do ano passado, ante 57.166 em 2022. A queda, portanto, foi de 5,2% na comparação entre os dois períodos.