Banda Calcinha Preta doa R$ 30 mil do cachê de show às vítimas da enchente no Acre

Os cantores da banda de forró Calcinha Preta usaram as redes sociais nesta terça-feira, 5, para prestar solidariedade e pedir ajuda às vítimas das enchentes no Acre.

Os cantores Daniel Diau e Bell Oliver gravaram um vídeo onde pedem doações de cestas básicas, água mineral, kit de limpeza e de higiene pessoal.

Eles também anunciam a banda doou R$ 30 mil, parte do cachê do show que farão em Rio Branco, no próximo dia 28 de março, no estacionamento do estádio Arena da Floresta, para ajudar as vítimas da alagação no estado.

