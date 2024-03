Banco Central comunica vazamento de mais de 46 mil chaves Pix

O Banco Central (BC) informou, nessa segunda-feira (18/3), o vazamento de mais de 46.093 chaves Pix de clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada (Fidúcia).

De acordo com a entidade, o incidente ocorreu no período de 1º de janeiro a 22 de fevereiro deste ano. Com isso, esse foi o sexto vazamento de dados desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020.

Apesar do vazamento, o BC informou que “não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário”.

A entidade reforçou que “as informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”. Segundo o Banco Central, apenas dados cadastrais vinculados às chaves, nome dos usuários, CPF, instituição de relacionamento, agência e tipo da conta foram expostos nesse incidente.

“As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail”,alerta detalha a nota.

O Banco Central acrescentou que foram adotadas as ações necessárias para realizar uma investigação detalhada do caso, reforçando que “serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente”.

“Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação”, finalizou.