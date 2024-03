Avião com 15 pessoas a bordo cai na Rússia após motor pegar fogo; veja vídeo

Um avião usado para transporte militar na Rússia caiu nesta terça-feira (12) na região de Ivanovo, a nordeste de Moscou, informou o Ministério da Defesa do país. O incidente foi causado por um incêndio em um dos motores do veículo durante a decolagem.

Estavam a bordo 15 pessoas no total, sendo oito tripulantes e sete passageiros. Nenhum deles sobreviveu, de acordo com portais russos.

A aeronave era uma Ilian II-76. Vídeos divulgados nas redes sociais cuja veracidade não pôde ser comprovada por agências de notícias a mostram com uma das asas em chamas,

Acidentes com aviões militares causados por problemas técnicos são relativamente comuns no país liderado por Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, o país também sofreu vários desastres aéreos relacionados à Guerra da Ucrânia desde o seu início, mais de dois anos atrás.

Veja o vídeo:

A Russian military transport plane has caught on fire and crashed in the Ivanovo region northeast of Moscow, media reported Tuesday.

Read more here: https://t.co/E8iUbp9tV5 pic.twitter.com/U0L38rGXaA

— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 12, 2024