Artistas acreanos farão show na Concha Acústica para ajudar vítimas da cheia

Artistas acreanos anunciaram que vão juntar música com solidariedade em um show para arrecadar doações às vítimas da enchente na capital acreana.

Algumas das atrações já estão confirmadas como Edu Safadão, Ferdiney Rios, Sandra Melo, Tardely, Os Cobras Dance, Gugu do Pagode e Levada do Gueto.

O show irá acontecer no próximo dia 17 de março na Concha Acústica do Parque da Maternidade e terá transmissão ao vivo para quem quiser ajudar e não estiver no show de forma presencial.

Na próxima semana, a organização, conjunta entre artistas e a Fundação Elias Mansour, deve divulgar as alternativas para as doações.