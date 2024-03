Governo realiza neste feriado e final de semana mutirão de exames na Fundhacre

O governo do Estado por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) iniciou neste feriado de sexta-feira, 8, um mutirão de exames que ocorre no Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT).

Os exames realizados serão na especialidade Doppler, endoscopia e eletrocardiograma e se estende até o próximo domingo, 10. “Seguimos sempre o comando do nosso governador Gladson Cameli em atender às necessidades específicas de diferentes faixas etárias, desafogando as filas, seja de cirurgias, consultas e exames”, conta o presidente da Fundhacre João Paulo Silva.

Nos três dias de atendimento totalizam-se uma estimativa de 400 exames. O público alvo é voltado para crianças como procedimento de eletrocardiograma e adultos com o exames de Doppler e endoscopia. “O SADT sempre vem realizando esses mutirões, a Fundhacre tem esse compromisso de atender a sociedade com qualidade”, comenta a responsável pelo serviço Patrícia Domingos.

O público infantil passa pelo exame de eletrocardiograma, uma ferramenta crucial na detecção precoce de problemas cardíacos. Ao todo, serão 40 exames. Já No caso do exame de Doppler, que avalia o fluxo sanguíneo em diversas partes do corpo, serão mais 250 pacientes. Cerca de 100 pacientes passarão pelo exame de endoscopia, procedimento vital para a análise interna do sistema digestivo.

Maria de Nazaré Araújo Leite, nasceu no interior, mas mora na capital, 79, aposentada, vê como positiva a ação. “É muito bom, é bem mais rápido, sinto muita gastura no estômago, e logo quero ficar bem, creio que com esse exame vou melhorar”, comenta a paciente que estava no aguardo do exame de endoscopia.

“Acho um atendimento ótimo, essa é a terceira vez que faço porque os médicos sempre pedem, não tenho dificuldades, somente agradecer”, salienta a paciente Cleuziria Teixeira do lar, 60 anos, moradora do bairro Taquiri, aguardava seis meses pelo exame de endoscopia.