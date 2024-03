Rua da 6 de Agosto e Gameleira são liberadas para tráfego; areia e lama exigem cuidados

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Com a retração do nível do rio Acre, que marca 17,05 cm na manhã desta sexta-feira, 8, ruas do segundo distrito de Rio Branco que estavam bloqueadas para a segurança da população puderam ser liberadas.

Na rua 6 de Agosto, principal do bairro de mesmo nome, a água do rio deixou de incomodar ainda na noite de ontem, 7, quando o trânsito voltou a fluir. No entanto, a lama ainda incomoda e motoristas devem ser cautelosos. A saída para a Avenida Doutor Pereira Passos também está seca, liberando o tráfego para quem sai do bairro 6 de Agosto com intenção de pegar a Avenida Chico Mendes.

Nas proximidades da ponte Juscelino Kubitschek, as ruas Vinte e Quatro de Janeiro e Senador Eduardo Assmar (rua da Gameleira), já estão sem água e o tráfego está liberado, com a presença de bancos de areia nas ruas.